Frases que no debe decir en la entrevista para la visa americana: se la pueden rechazar

No mencionar intenciones de quedarse indefinidamente: Es crucial evitar expresar cualquier intención de establecerse permanentemente en los Estados Unidos. Mencionar planes a largo plazo puede generar sospechas sobre posibles intenciones de inmigración, lo que podría afectar negativamente las posibilidades de obtener la visa.

Evitar hablar de planes de trabajo a largo plazo: Durante la entrevista, es aconsejable no discutir detalladamente sobre planes laborales a largo plazo en los Estados Unidos . Este tipo de conversación podría plantear preocupaciones sobre la intención del solicitante de inmigrar con fines laborales.

No mencionar conexiones familiares cercanas en los Estados Unidos: Para evitar la sospecha de inmigración ilegal, es prudente no hacer referencia a conexiones familiares cercanas en los Estados Unidos durante la entrevista o al menos no afirmar que tiene familiares de forma ilegal viviendo en el territorio.