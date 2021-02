La ingeniería colombiana también habló de su vida y envío un mensaje a los niños en Colombia que hoy la toman como referente para hacer los sueños posibles. "Cuando uno no hace lo que tiene en el corazón se demora, porque igual lo va a terminar haciendo. Encuentran lo que quieres hacer y mira cómo otras personas lo han hecho posible".

La ingeniera aeroespacial recordó que salió del país en una época cuando Colombia sufría las consecuencias del narcotráfico. Y que al llegar a Estados Unidos solo le preocupaba no morirse de hambre, así como demostrarle a su familia que como mujer era capaz defenderse por sí sola.

"Era un reto demostrarle a los hombres de mi familia que las mujeres tenemos valor y que podemos aportar a la ciencia. Y me di cuenta que la carrera más difícil era ser astronauta y muchos de ellos son ingenieros aeroespaciales y por ahí me metí. Sin embargo, no estoy lista para renunciar a mis sueños ni para darme por vencida. Los seres humanos somos interdiciplinarios y podemos lograr muchas cosas".

La colombiana recordó que tuvo momentos difíciles, "pero el grupo con el que yo trabajo no nos damos por vencidos, siempre nos estamos preguntando qué podemos hacer. Incluso, cuando las cosas se dañan, no las descartamos, por el contrario buscamos la manera de hacerlo diferente".

Y apuntilló: "Esto es como un juego donde le das la vuelta al trompo sin saber qué va a pasar. Se trata de aprovechar lo que tenemos en la mano y no de darnos por vencidos".

Esta mujer caleña, que hoy es noticia en el mundo por su logro, destacó que "los colombianos no nos damos por vencidos (...) La vida me ha enseñado en qué debo y de qué no preocuparme. Si la vida me cambia y Dios me da algo diferente para hacer , yo sé que no me voy a preocupar y lo haré". Y frente a la misión, no descartó la posibilidad de que el hombre camine sobre Marte".