Funcionario de Migración Colombia que pateó a pasajero rompe su silencio: contó qué pasó

El jueves 24 de noviembre se volvió viral un video en redes sociales en donde se ve a un funcionario de Migración Colombia agrediendo a un pasajero en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

El pasajero agredido, Juan Ramón Camarillo, afirmó en entrevista con la FM que la reacción agresiva del funcionario fue por racismo. “El puñetazo me rompe la boca y aunque quise responder me calmé”, aseguró.

Sin embargo, Jaime Alonso Sánchez, funcionario de Migración Colombia, dio su versión en un medio local. Contó que todo comenzó cuando el viajero se acercó a poner la queja del mal funcionamiento de las máquinas de registro biométrico.

“Este señor llega al área de Migración y me dijo que necesita hacer el registro biométrico. Pasó a la máquina, y señaló que no estaban funcionando, entonces le indiqué que le tocaba mirar en varias hasta que le funcionara”, manifestó el funcionario.

Explicó que Juan Ramón Camarillo fue grosero porque las máquinas no estaban funcionando.

“Me dijo que esa mier... no servía para un cu...; yo le contesté que si no le funcionaba ese registro hiciera la fila normal. El señor se devuelve y me respondió que entonces para qué estaba yo ‘triple....’ […] pedí ayuda a un compañero y cuando llego con el supervisor, el señor de una decidió recibirme con un insulto y le dije que no me insultara más”, expuso.

Por otro lado, sostuvo que en ningún momento la agresión hacia el pasajero fue por racismo, así como lo está indicando Juan Ramón Camarillo en las redes sociales. “Nunca he tenido problema con el tema de racismo, esos son inventos del señor”, aseguró.

Además, pidió excusas por el hecho y señaló que durante todo el tiempo que lleva trabajando con Migración Colombia nunca había tenido un problema de esos.

“Quiero pedir excusas, no era la actitud, soy un ser humano que tengo errores […] en realidad no sé qué me pasó, fue un momento difícil, pero yo no soy una persona violenta. En mi hogar nunca ha pasado ningún problema”, declaró.

Finalmente, reveló que ha estado recibiendo amenazas por medio del correo institucional, en donde le dicen que no puede volver al aeropuerto porque corre riesgo su vida y la de su familia.