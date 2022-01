Hoy en programa Tierra de Sueños hablamos acerca de los principios para el desarrollo sostenible en la ganadería.

La ganadería sostenible es aquella que cumple con los principios de conservación consignados en los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir ,que sus procesos son perdurables en el tiempo y que mantienen un nivel productivo y rentable, sin afectar al medio ambiente.

La ganadería, en todo el mundo, es considerada como una actividad que tiene un impacto negativo en el medio ambiente agotando recursos naturales como el agua, los suelos y contribuyendo a la deforestación.

Esto es lo que se propone cambiar con la ganadería sostenible y se pueden condensar en algunos principios:

1. La energía utilizada debe ser eficiente y disponible a bajo costo como solar, eólica, tracción animal, materia orgánica etc.

2. Los productos deben ser de alta diversidad, para reducir riesgos integrando una cantidad equilibrada de componentes agrícolas, pecuarios y forestales.

3. Los deshechos producidos pueden ser reciclados en la misma finca y no deben generar contaminación.

4. La tecnología utilizada debe ser basada en insumos biológicos, practicas preventivas, obras de conservación de suelos, diseño de cultivos, herramientas y maquinarias que aumenten la productividad de la mano de obra familiar.

5. Las comunidades deben ser organizadas con participación activa e igualitaria de sus miembros.

6. La naturaleza es entendida como un planeta vivo, donde los seres humanos co evolucionan junto al resto de las especies vivientes, o sea una visión ética de la naturaleza.

Además de estos principios existen métodos de producción para reducir el impacto ambiental de la ganadería como el silvopastoreo. El sistema ganadero silvopastoril consiste en permitir que el ganado coexista con las especies vegetales nativas.

En estos escenarios los animales se alimentan y encuentran refugio en los árboles y arbustos que tienen en su entorno, mientras que las especies vegetales sacan provecho del desecho animal en forma de abono (con el adecuado procesamiento del ser humano)

