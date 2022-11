Ganaderos opinan sobre participación del presidente de Fedegan en diálogos con el ELN

Luego de conocerse la respuesta del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos ( Fedegan), José Félix Lafaurie, sobre aceptar la propuesta que le hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, de conformar la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), algunos ganaderos mostraron opiniones encontradas.

En el caso de algunos como Ricardo Arenas, ganadero de Cundinamarca y Caquetá, médico veterinario y consultor agroindustrial, la decisión es positiva.

"Como ganadero recibo con mucha alegría y satisfacción, esa propuesta y esa aceptación de parte del gremio cúpula, de participar en los diálogos con los grupos al margen de la ley, históricamente hemos sido víctimas del conflicto interno de que la violencia azota principalmente los campos y evidentemente allí somos nosotros las primeras víctimas", señaló el ganadero de Cundinamarca.

Por otro lado, RCN Mundo conoció el testimonio de Edgar Díaz, ganadero y expositor del Rancho Villa Olga en Montería, quien dice que no se debería realizar dicha acción.

"No deberíamos de participar como ganaderos en ese mal llamado proceso de paz con el ELN, ya tenemos lo que pasó con las Farc, donde no ha habido ni justicia, ni reparación, ni verdad para las víctimas, este sería peor diría yo, por que en este gobierno Petro, es más importante tener pasado judicial o tener un prontuario que tener una hoja de vida, creo que no goza de la suficiente credibilidad como para arriesgarnos a que el trate de legitimar al gremio ganadero que muchas veces lo ha tildado de paramilitar", señaló el ganadero de Montería.

Los diálogos se realizarán la próxima semana, con los representantes del ELN y del Gobierno Nacional.