Gasolina subirá $200 desde octubre, ¿qué dicen conductores y taxistas?

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció que aumentará en 200 pesos mensuales el galón de la gasolina, a partir de octubre y hasta diciembre.

Ante este escenario, RCN Mundo habló con algunos de los conductores y taxistas sobre este incremento. Según indicó uno de los conductores, “eso ya se veía venir, ese déficit de los subsidios ya venía desde el gobierno del expresidente Iván Duque, y tenía que subirle 200 pesos desde que empezó este año y no hizo nada”.

Le interesa leer: Comunidad advierte que puente vehicular de la Calle 80 con Avenida 68 se está cayendo a pedazos

“Eso se veía venir, se me hace que es algo que toca hacerlo y nos toca afrontarlo”, indicó otro de los conductores en Bogotá.

Por otro lado, hay conductores que no están de acuerdo, según mencionó, una personas que tiene un camión, “tenaz ese incremento, porque a nivel nacional son muchos carros, muchos vehículos, y lo perjudica a uno, porque uno no puede sacar su carro, porque no alcanza la gasolina, y no hay que comer”, destacó.

¿Qué dicen los taxistas?

Así mismo, taxistas de Bogotá indicaron que, “es algo muy duro para nosotros, porque nos aumenta la gasolina, pero la tarifa es la misma, nos afecta demasiado, y ahorita con estos trancones toda la ciudad está colapsada”.

Le puede interesar también: Claudia López, duro contra petrismo por oposición a expansión del Metro de Bogotá

Otro de los conductores indicó que, “está demasiada cara la gasolina, por qué el presidente Gustavo Petro va a permitir eso. Quedó demasiado cara”.

Con los incrementos que se avecinan para el combustible, los taxistas aseguran que tendría que subir mucho sus tarifas. Están muy preocupados por el incremento en el precio de la gasolina, que ya anunció el Ministerio de Hacienda, pues su operación se haría mucho más costosa.