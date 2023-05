General que lidera búsqueda de niños perdidos llora desconsoladamente: "los tenemos que encontrar"

Y es que después de un mes, las emociones se pueden ver en los soldados que día y noche viven en carne propia toda la angustia de sus familiares y de los colombianos que esperan con ansias una razón sobre los cuatro hermanos.

Uno de estos hombres es el general del Ejército Pedro Sánchez, líder de la Operación Esperanza, a quien se le preguntó en Noticias RCN sobre lo que viven en la selva del Guaviare, pero en medio de la respuesta su voz se llenó de melancolía hasta llegas al llanto.

Durante la entrevista, el general respondió sobre los últimos detalles que habían encontrado en la selva. Sin embargo, cuando se le preguntó por lo que podrían pensar los menores, Sánchez se vio afectado.

“Nosotros en Operaciones Especiales siempre vamos a la incertidumbre y tratamos de minimizarla con la máxima información posible, pero no sabemos qué es lo que pasa por la mente de estos cuatro menores, que sentimos como si fueran nuestros hijos. Cuando me imagino que el 26 de mayo cumplió un año la bebé, miro la foto de mi hijo y me digo: ‘Dios mío, los tenemos que encontrar’, estaba diciendo el general cuando su voz se entrecortó y le salieron lágrimas de sus ojos.

El líder de la Operación Esperanza continuó con su intervención e indicó que al ver las huellas que se encontraron de los menores y compararlas con su hijo se llena de nostalgia y siente impotencia.

Asimismo, el general Sánchez indico que lo más probable es que sigan con vida. "Si estuvieran muertos sería más fácil encontrarlos porque estarían estáticos y el olor orientaría al lugar en el que se encuentran".

Por ahora, la búsqueda de Lesly Mucutuy, de 13 años; Soleiny Mucutuy, de 9; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, de 4, y el bebé Ranoque Mucutuy, de 1, se estarían sobreponiendo a las duras condiciones de la selva, sigue entre la selva virgen del Guaviare.