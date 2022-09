General (r) Eduardo Zapateiro apareció en protestas contra el Gobierno Petro

El general (r) de las Fuerzas Militares del gobierno de Iván Duque, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, hizo presencia este lunes 26 de septiembre en la Plaza de Bolívar, para apoyar las protestas que varios sectores tienen programadas para el día de hoy, y hacer parte de la oposición a las políticas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

A Zapateiro Altamiranda, se le vio vistiendo una camiseta de la Selección Colombia, en compañía de varias personas que hacían presencia en el lugar.

Cabe recordar, que el pasado 11 de septiembre, el ex-alto oficial, escribió una columna de opinión para la Revista Semana, en la que resaltó que no le haría un golpe de Estado a Gustavo Petro, y tildó dicha acción como algo “digno de una republiqueta”, concepto en el que no podría encajar Colombia.

“Para quienes sugieren y hablan de golpes de Estado les digo que en nuestra Nación no cabe ninguna acción de este tipo, pues de darse ‘nos colocaría a la altura de cualquier republiqueta, esas que son reconocidas por su inestabilidad política’, tal como lo expresó el señor general Álvaro Valencia Tovar (Q.E.P.D)”, indicó Zapateiro en un aparte de la columna.

El general en retiro, en la misma columna también le envió un mensaje a las personas que han pensado en abandonar el país a raíz de la llegada al poder del dirigente de izquierda.

"Le hablo a quienes pensaron o están pensando en emigrar para no presenciar el Gobierno Petro. A ellos les digo que ningún colombiano puede y debe salir corriendo de nuestro hermoso país, porque esa no ha sido, no es y no será jamás nuestra naturaleza”, y aseguró que Colombia debe unirse para velar por el crecimiento del territorio.

Los rumores de un golpe de Estado, tomaron fuerza el pasado 18 de agosto, cuando el excomandante del Ejército apareció en un video acompañado del excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez, en este se le observa apoyando a los soldados y policías víctimas del plan pistola del 'Clan del Golfo', y en medio del discurso que daba el militar lanzó una frase que despertó la indignación en redes sociales.

“A todos los policías y los soldados: decirles que no se puede confundir la historia, los villanos son los villanos y los héroes son los héroes. Estamos aquí presentes”, exclamando 'Que viva Colombia, Ajúa'.