Gerente de TeleCaribe es denunciado por presuntamente alterar información en su hoja de vida

La Red Nacional de Veedurías indicó que el gerente al parecer incurrió en los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica. Según la denuncia, el funcionario indujo al error a la Junta Administradora Regional de TeleCaribe Ltda.

“Esta persona (Alfonso De la Cruz Martínez), no solo, no cumple con los requisitos establecidos en los estatutos del canal para ser nombrado gerente, sino que su hoja de vida cuenta con alteraciones a la verdad a título de dolo y con la intención de calificar a cargos públicos y a la administración pública para la cual no se encuentra preparado”, cita la denuncia radicada recientemente.