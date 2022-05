Germán Vargas Lleras sale de la clínica tras su accidente en bicicleta

Antes de su traslado a Bogotá desde Boyacá, Carlos Alberto Posada, gerente de la Clínica Boyacá, indicó que Vargas Lleras había sido tratado con medicamentos para el dolor y mediante la inmovilización de la extremidad afectada para disminuir los daños tras el accidente.

"Se le hicieron básicamente dos procedimientos, el manejo del dolor a través de sus medicamentos que se logró controlar y adicionalmente se le colocó una inmovilización a través de una tracción cutánea para que la fractura fuera lo mas estable mientras llegaba a su sitio de destino. Es una fractura de fémur intertrocantérea que lógicamente le compromete la cadera pero no es que sean dos fracturas si no es una sola", señaló el galeno a Noticias RCN.

Tras una semana de estar internado en la Clínica Santa Fe en Bogotá, el propio Vargas Lleras dio a conocer que ya fue dado de alta, aunque dejó claro que aún siente mucho dolor.

"Hace una semana sufrí un accidente en bici. Fractura de fémur y cadera. He pasado por todo, jamás había sentido algo similar. Hoy salí de la clínica. En 4 años no he faltado al compromiso de enviar mi nota dominical. Ruego a mis lectores me excusen, en esta oportunidad fui incapaz", escribió el político.