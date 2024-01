Gestión del Riesgo nuevamente le habría incumplido en pagos a empresas contratistas

La crisis financiera golpea a más de 300 empresas contratistas que respondieron a llamados de emergencia de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres durante los años 2021, 2022 y 2023. Estas empresas, dedicadas a brindar servicios de maquinaria amarilla para atender desastres naturales en el Tolima, enfrentan una situación crítica al acumular más de 24 meses sin recibir pagos de la entidad.

A pesar de haber cumplido eficientemente con la atención a desastres como afectaciones viales, deslizamientos de tierra e inundaciones, las empresas alegan no haber recibido los pagos prometidos en un plazo de 30 días calendario. La situación se agrava por la falta de una respuesta clara y cambios de dirección en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, sumergida en un proceso de transición gubernamental.

Con deudas que superan los 330.000 millones de pesos, varias de estas empresas están al borde de la quiebra, enfrentando una crisis sin una vía clara para resolver sus problemas financieros. La falta de trazabilidad en la entidad ha dejado a estas empresas en una posición vulnerable, luchando por su supervivencia mientras buscan soluciones ante la incertidumbre financiera generada por la falta de pago.

Frente a esta situación RCN Radio estuvo en diálogo con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, quien respondió que: "las puertas están abiertas para escucharlos para sentarnos a conversar y para revisar si un contratista es un trabajo y lo hizo bien hecho lo terminó y cumple todas las normas de ley. Hay que cumplirles y es un contrato entre dos partes. si usted me cumplió yo le cumplo le pago y hay que hacerlo, no hay razón razón para no hacerlo eso es la agenda, y la única preocupación que me trae son los recursos donde se les dijo trabajen sin tener presupuesto para hecho eso es lo que equivale a los 302,000 millones de pesos".

Diego Esteban Cruz, ingeniero y representante legal de más de 300 empresas contratistas, expuso la situación crítica que enfrentan al denunciar el incumplimiento en los pagos de contratos realizados con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres durante los años 2021 y 2022.

Según Cruz, las empresas respondieron a llamados de emergencia para atender diversas situaciones, como afectaciones viales, deslizamientos de tierra, inundaciones y desbordamientos de ríos. A pesar de ejecutar las actividades y cumplir con los contratos, no han recibido los pagos prometidos en un plazo de 30 días calendario. El representante legal destaca que algunas empresas acumulan 18 meses de espera, mientras otras llegan a los 24 meses sin obtener respuesta de la entidad.

Aunque se destinó un recurso de la Nación por valor de 150.000 millones de pesos para cubrir estas deudas, las empresas afirman que los pagos no se han realizado. En este contexto, los contratistas, al borde de la quiebra, han intentado sin éxito contactar al nuevo director de la entidad, Olmedo López, buscando respuestas y soluciones a su situación financiera precaria.