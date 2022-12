Gestores de paz: razones de la demanda contra la decisión del Gobierno

El representante a la Cámara, Hernán Cadavid, anunció que presentará en las próximas semanas una demanda en contra del decreto que sacaría de las cárceles a jóvenes detenidos en el estallido social para convertirlos en ‘gestores de paz’.

“La figura de gestores de paz se ha utilizado tradicionalmente para beneficiar a miembros de grupos armados al margen de la ley, no personas que incurren en delitos comunes como secuestro, homicidio, extorsión, lesiones personales y tortura, entre otros, como están procesados los miembros de la primera línea”, dijo el representante.

Criticó que el Gobierno sea quien quiera usar dicha figura, sin tener en cuenta que “fue un juez quien los llevó a la cárcel y no un Gobierno”.

“¿Qué sentirá la familia del joven asesinado con un cable atravesado en la vía; la familia del policía torturado, que siente el señor que le destruyeron su pequeño comercio? Gustavo Petro se equivoca al querer pagar con libertad los favores recibidos por la primera línea”, señaló el representante del Centro Democrático, Hernán Cadavid.

El representante agregó que el presidente Gustavo Petro “no puede someter las leyes de la República para cumplirle caprichos personales y compromisos políticos a los sectores que lo ayudaron en las calles, en las movilizaciones y en el llamado estallido social, que terminó siendo una manifestación política a favor del hoy presidente”.

Cabe señalar que fue el mismo presidente Petro quien anunció las medidas que tomará el Gobierno para poner en marcha dichos gestores de paz, en el marco de la ‘paz total’.

“Centenares de jóvenes que fueron detenidos en las protestas en las que se registraron desmanes en diferentes departamentos de Colombia serán liberados antes de la Nochebuena”, aseguró el presidente Gustavo Petro, al anunciar el decreto con los gestores de paz.

Por su parte, y tras la polémica que desató el anuncio el ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que “no es una amnistía, no es un indulto, reitero que no es un perdón social. Quienes vayan a ser beneficiados de esta medida quedan vinculados judicialmente a los expedientes. Los procesos no se suspenden”.