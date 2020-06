Gimnasios podrían reabrir a partir del 1 de julio, pero con protocolos estrictos

Gradualmente el Gobierno ha ido permitiendo la reactivación económica del país en medio de la emergencia sanitaria que se vive a causa del coronavirus, que ya deja cerca de 55.000 contagios y más de 1.800 muertos en Colombia.

Los dueños de gimnasios han lazado un SOS al Gobierno para que les permita reabrir sus establecimientos, debido a que muchos están a punto de la quiebra tras permanecer cerrados más de tres meses. Y ahora parece que comienzan a ver la luz al final del túnel.

En diálogo con La FM, el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, reveló que en los próximos días entregará al Ministerio de Salud unos protocolos que diseñaron los gimnasios para que pueda darse la reapertura bajo estrictas medidas de bioseguridad para evitar los contagios.

“Desafortunadamente los gimnasios no están dentro del sistema nacional del deporte, razón por la que se sale de la competencia de este ministerio, pero no por eso no vamos a trabajar por ellos, hay protocolos ya establecidos que le vamos a presentar al Minsalud en los próximos días”, indicó.