Gobernador electo de Vichada se posesionaría pese a tener una condena vigente por corrupción

Siguió con su aspiración

Para la fecha de notificación de la sentencia (29 de septiembre), Benito Castro era candidato a la Gobernación de Vichada. Sin embargo, ante la ausencia de una orden de captura, siguió con su aspiración argumentando un “ataque sucio de sus enemigos políticos”.

El político aseguró que presentaría un recurso de doble conformidad ante la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, que debe decidir si afirma el fallo del tribunal de Villavicencio o si declara su nulidad. El plazo para presentar el recurso venció el pasado 22 de septiembre.

De interés: Estos son los cinco hitos que marcaron las elecciones regionales

El 27 de julio de 2023 la ciudadana Sandra Milena Camacho, solicitó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la revocatoria de inscripción de la candidatura a la Gobernación de Vichada de Hecson Alexys Benito Castro, porque ya había estado privado de la libertad en 2018 por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.

Sin embargo, en Sala Plena el tribunal electoral determinó negar la solicitud argumentando que en ese momento no se hacía viable acceder a la pretensión de la accionante porque “no es dable imponer tal medida cuando aún el proceso no ha sido resuelto y por ende no existe sentencia condenatoria alguna”.