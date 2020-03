Gobernadores esperan luz verde del Gobierno para implementar toques de queda

Juan Guillermo Zuluaga no será más el Ministro de Agricultura.

Varios gobernadores y alcaldes del país están a la espera de la autorización para poner en marcha los toques de queda y otras medidas restrictivas, luego del decreto 418 emitido en las últimas horas por parte del Gobierno Nacional, en el que se fijan unos lineamientos en materia de orden público, a propósito de la emergencia nacional por el coronavirus.

El gobernador del departamento del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, indicó que en su departamento se acatará el decreto expedido por la Presidencia de la República y anunció que se está considerando replicar el simulacro de aislamiento que se hará en Bogotá.

"No queremos que masivamente nos llegue gente de Bogotá porque estamos muy cerca, a 86 kilómetros. Este no es momento de paseos ni de vacaciones, es mejor que se queden confinados en Bogotá, porque aquí también posiblemente van a estar confinados en sus casas", dijo el gobernador.

En diálogo con RCN Radio, el funcionario dijo que la idea "es replicar el simulacro de Bogotá, pero yo no he considerado cerrar los corredores viales para la carga, para el abastecimiento, para los productos agrícolas, en eso si no hemos pensado. La restricción va a tener unas excepciones para personal médico, personal de seguridad y organismos de socorro, pero siempre y cuando sea autorizado por el Presidente de la República".

Recordó que en esa región del país respaldan el decreto, "porque nos llega mucha gente, así que yo aspiro a tener el concurso del señor presidente para poder aplicar esta medida".