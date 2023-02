Gobernadores no apoyarían eliminación de las EPS: FND pide no desechar su experiencia

La reforma a la salud que presentó el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República continúa generando polémica en varios sectores políticos del país.

Aunque la iniciativa no propone eliminar de tajo las EPS, sí plantea transformar dichas entidades y suprimir varias de sus funciones, como la intermediación financiera.

El presidente de la Federación Nacional de Departamentos, Héctor Olimpo Espinosa, dijo que no tener en cuenta la experiencia que tienen estas entidades en la atención de los pacientes, sería un error grave.

“Las EPS hoy saben cómo curar enfermedades, saben cómo administrar la red, conocen la ruta del paciente, han desarrollado unos sistemas de información y unas capacidades con unos equipos de trabajo que eso no lo podemos desechar. El camino no es acabar las EPS definitivamente”, indicó.

El presidente de la organización que representa a los 32 gobernadores de todo el país, afirmó que están de acuerdo con el mejoramiento de la atención primaria y la prestación de los servicios de salud en las zonas apartadas del país, en donde hay mayores problemas.

“El Estado debe acoger esto y desplegar mejores capacidades y fortalecer las Secretarías de Salud, los hospitales públicos municipales y buscar esquemas de financiación distintos a la venta de servicios que permitan que los centros de salud rurales funcionen mejor, tener mejores salarios para los médicos para que vayan a la Colombia profunda a prestar los servicios. Se debe hacer una política de prevención más agresiva en atención primaria de salud”, manifestó en entrevista con el Canal Congreso.

También se refirió a la gestión que han tenido los ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro, diciendo que sí bien los gobernadores han tenido buena interlocución con algunos de ellos, hay otros funcionarios no han dado la talla.

“Tenemos una buena experiencia con la ministra de Ambiente, también con la ministra de Vivienda, con el Ministerio de Transporte, con el ministro del Interior que hay interlocución, pero en entidades como la Dirección Nacional del Riesgo uno no solo encuentra improvisación e incapacidad, sino que ve que el manejo del riesgo del país está sometido a los mayores niveles de incapacidad, es una entidad que está diseñada para actuar con inmediatez, para actuar jurídicamente, pero no lo hace”, sostuvo.

Dijo además que “tengo queja de todos los gobernadores que prometen alimentación que no llega, prometen ollas comunitarias que no llegan, mercados que no llegan, maquinaria que no llega. Por ejemplo, nos está afectado en las regiones la ministra de Minas, dice una cosa hoy y otra mañana, hoy no hay nada de claridad en esa cartera y su ministra, tengo preocupación con la ministra de Agricultura, creo que no hay congruencia en algunas de sus actuaciones, no hay equilibrio y semejanza entre lo que se anuncia y los que se hace”.

Hizo algunos reparos frente a la política de 'paz total' que quiere implementar el presidente Gustavo Petro, advirtiendo que podría ser muy difícil que los grupos criminales dejen de lado las actividades ilegales que les enormes dividendos económicos.

“Yo soy un poco escéptico con esa voluntad. Cuando hay una causa política, esa se resuelve políticamente, pero cuando hay una causa solo económica y cuando hay un hábito a solo estar en la ilegalidad, yo tengo mis reparos sobre si realmente hay una disposición de ellos para salir de esto”, indicó.

Pidió que haya una política mucho más clara de lucha contra el narcotráfico, teniendo en cuenta que el negocio de la coca está creciendo cada vez más en el país.