Gobierno analizará caso por caso la situación de los detenidos durante las protestas sociales

Desde la ciudad de Popayán, el ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, aseguró que el Gobierno está interesado en dar un tratamiento político y no judicial a las personas detenidas durante las pasadas protestas, el denominado estallido social contra el gobierno del expresidente Iván Duque.

El funcionario participó de un Foro Académico sobre el Cambio en la política criminal y los retos para la construcción de la Paz Total, donde explicó cuáles son los objetivos del gobierno.

Manifestó que en próximos días empezará a operar una mesa de alternatividad penal para revisar, caso por caso, y determinar qué solución se puede dar.

“La mesa ya está constituida pero va a comenzar a operar, coordinada desde nuestro ministerio. Nos vamos a reunir con los abogados de estas personas, las autoridades, caso por caso y determinar si se puede pedir una media domiciliaria u otra opción”, expresó el ministro.

De igual forma, no descartó que se acudan a algunas iniciativas legislativas. “El retiro de la propuesta de indulto que fue retirado, se debe a que, el Gobierno lo que quiere es conciliarnos a todos y se dio cuenta que la inclusión de esas disposiciones estaban causando mucho más fracturas de lo que se quería remediar. No contábamos con el apoyo, por eso se retiró que no se descarta que luego pueda proponerse de nuevo”, puntualizó Osuna.

Sobre los acercamientos y diálogos entre el Gobierno Nacional y los grupos armados ilegales, el ministro dijo que no existirán zonas de despeje, si no que se establecerán unas zonas de ubicación, es decir que la fuerza pública seguirá operando en todo el territorio nacional.