Ante el aumento de casos de covid - 19 que según el Ministerio de salud ya supera los 2 millones 437 mil , y teniendo en cuenta que en ciudades como Medellín, Cali, Santa Marta y Barranquilla se elevó la ocupación de unidades de cuidados intensivos (UCI), el presidente Iván Duque anunció nuevas medidas que iniciarán desde este lunes 5 de abril y se prolongarán hasta el 19 de este mismo mes.

Entre las medidas están: Para las ciudades con ocupación de UCI entre el 50% y el 69%, "instaurar opcionalmente medidas de pico y cédula y establecer restricciones nocturnas a la movilidad, entre las 00:00a.m. y las 5:00 a.m".

Entre tanto, las ciudades con ocupación UCI entre el 70% y el 79% , " pico y cédula y establecer restricciones nocturnas a la movilidad, entre las 10:00 p.m. y las5:00 a.m".

En las ciudades con ocupación UCI entre el 80% y el 85%, "pico y cédula y establecer restricciones nocturnas a la movilidad, entre las 08:00 p.m. y las5:00 a.m".

Y en el caso de las ciudades con ocupación UCI superior al 85% , "pico y cédula y establecer restricciones nocturnas a la movilidad, entre las 06:00 p.m. y las 5:00 a.m., teniendo en cuenta las recomendaciones de expertos".

Los hoteles, los establecimientos de la industria gastronómica y los parques no serán incluidos en los casos en que se implemente la medida de pico y cédula.

De la misma manera, el decreto expedido por el gobierno permite en todo momento el tránsito de personas y vehículos que se movilicen en las fechas señaladas.

Así mismo tampoco queda prohibido el expendio de licor, ni el consumo en restaurantes, como tampoco su comercialización a través de plataformas digitales o de domicilios.

"Bajo ninguna circunstancia se puede prohibir el acceso presencial para la adquisición de bienes de primera necesidad durante la restricción nocturna de movilidad", señala el decreto.

Siguen frenados eventos públicos y regionales

El presidente hizo un llamado a los Gobernadores a no permitir eventos de públicos que impliquen aglomeración de personas, ni habilitar la apertura de discotecas y lugares de baile, el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio.

Prohibir la realización presencial de todo tipo de celebraciones de carácter regional.

"Los mandatarios de municipios con ocupación mayor al 70% o altos niveles de contagio podrán regular el uso de sitios públicos que generen aglomeración como playas, malecones y plazoletas, en las que se identifique violación a los protocolos de bioseguridad", señala la norma.

Autoaislamiento

Frente a las familias que viajaron durante Semana Santa a lugares de alta ocupación de UCI o de alto nivel de contagio, se les recomienda practicar el aislamiento preventivo voluntario mínimo de 7 días.

"Es indispensable que no bajemos la guardia; que aunque no hayamos viajado, todos estemos alerta; no salgamos de casa si tenemos síntomas respiratorios, o si hemos tenido contacto con personas contagiadas por el virus", dijo el presidente Duque.

Finalmente, el mandatario recordó que aunque hayan personas que ya recibieron la primera dosis de la vacuna, "eso de ninguna manera significa que sea inmune. La probabilidad de contagio existe y debemos seguir protegiéndonos".