En abril, el proyecto de ley fue aprobado por el Senado de la República, con un respaldo mayoritario de 62 votos a favor y 9 en contra.

Sin embargo, el debate continúa y se espera la participación de representantes de sectores como hidrocarburos, gobierno, Ecopetrol y la sociedad civil en la audiencia pública.

“Para la política minero energética que se ha decidido desde este gobierno, no hay una afectación. Está totalmente alineado con nuestra política energética, no afecta la seguridad, no afecta la soberanía y por el contrario consideramos nos permitirá avanzar en la consolidación de ese proceso de transición que es gradual”, precisó, por su parte, el ministro de Minas, Omar Andrés Camacho.