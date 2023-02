Gobierno debe respetar institucionalidad en el sector energético: exministro de Minas

El exministro de Minas, Luis Ernesto Mejía, expresó su preocupación tras el anuncio del presidente Gustavo Petro, de regular las tarifas de los servicios públicos en Colombia.

En diálogo con RCN Radio, el exfuncionario pidió que se respete la institucionalidad, ya que “dicha institucionalidad es poderosa porque se trata de unos cuerpos colegiados integrados por personas que tienen un gran talento y conocimientos del tema, que pueden implementar esas políticas de manera correcta y segura”.

Dijo que en Colombia se han hecho inversiones cuantiosas en el sector eléctrico, mejorando todos los indicadores como cobertura, calidad, expansión y confidencialidad entre otros.

Más información: Reforma a la salud: así será su camino en el Congreso

“Todo se ha hecho con recursos de diferentes fuentes privadas y públicas, pero fundamentalmente confiando en la regulación y en la estructura institucional que existe. No median contratos, no median concesiones, no hay disposición del patrimonio público para hacer estas expansiones, ni siquiera hay casos importantes de avales ofrecidos por el Gobierno, para el desarrollo de esas inversiones”, explicó.