Gobierno dice tener un plan de contingencia para evitar apagones el día de elecciones

Luego de que la procuradora Margarita Cabello alertada de un posible riesgo de apagón el próximo 29 de octubre, día de las elecciones regionales, el Gobierno Nacional respondió diciendo que ya tiene listo un plan especial para mitigar esta posible situación.

El viceministro del Interior, Gustavo García, explicó que en el decreto de orden público están estipuladas una serie de medidas que garantizarán el suministro de energía durante toda la jornada de votaciones.

“Eso está advertido desde el principio y en el decreto de orden público va involucrada la presencia del Ministro de Minas, que garantiza que ese día se presenten todas las medidas para que haya prestación del servicio de energía”, sostuvo.

“Entre las medidas tenemos que se suspenden los mantenimientos a las redes eléctricas, también se declara la situación de contingencia en toda la red eléctrica nacional para que los operadores estén trabajando a full capacidad y de esa manera puedan darse todas las condiciones de seguridad”, añadió.

Dijo que si bien el Gobierno no puede garantizar en un 100% que no se presenten problemas, la idea es poder afrontar las eventuales dificultades que puedan presentarse con el suministro de la energía.

“Están todos los mecanismos dados, también se comprometen los operadores de prestación del servicio eléctrico, pero es muy importante que está la Superintendencia de Servicios Públicos comprometida con la vigilancia para que se garantice la prestación. No podemos asegurar 100% que en alguna parte no vaya a haber una contingencia, pero sí están todos los mecanismos dados no solo para evitar un eventual apagón, sino también para que en el momento en que haya, los operadores de energía puedan solventarlo”, dijo.

La procuradora general hizo un llamado al Gobierno y a las empresas de energía para que se sienten en una mesa de concertación en la que se puedan encontrar soluciones a la crisis energética que atraviesa el país.