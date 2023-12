Gobierno espera tener un acuerdo para el salario mínimo de 2024 antes del sábado

Dentro de los parámetros que están estudiando se encuentra la cifra de inflación causada, que es objeto de debate en la mesa de concertación.

"También tenemos la productividad y la contribución de los salarios en el producto interno bruto y el crecimiento de este, que son los parámetros que hoy tenemos en discusión y están en la fase de las bilaterales, donde hay aproximaciones que no son suficientes, por lo que estamos trabajando para construir una cifra, y si no, aunque no es lo que queremos, el salario se definiría por decreto", puntualizó.