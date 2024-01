Gobierno evaluará si se prorroga o no el cese con las disidencias de las Farc

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, presentó las respectivas evaluaciones actuales del cese al fuego ante las autoridades competentes, que se celebra entre el Gobierno Nacional y las disidencias de las Farc, que están al mando de alias ‘Iván Mordisco’, tras su próximo vencimiento el 15 de enero.

Según el Ministerio, se ha detallado efectos benéficos y situaciones que viven las comunidades en áreas de presencia del Estado Mayor Central y posteriormente han sido presentados al Presidente de la República que decidirá si se prorroga o no el cese.

“Hemos presentado nuestras evaluaciones al Presidente y seguimos en ese proceso hasta la evaluación final que debe tomarse entre el 14 o 15 de enero. Uno de los temas revisados es la eficacia del Mecanismo de Monitoreo y Verificación porque deben ser lo suficientemente ágil como para que los hechos que se presentan sean rápidamente examinados y atendidos”, subrayó.

Nuevamente, el Ministerio de Defensa se reunirá con el presidente Petro, en los próximos días, en el cual siguen las valoraciones del cese al fuego.

“Sin necesidad de recomendación, un cese que no beneficie a las comunidades no le interesa al Gobierno. Hay que establecer una serie de acondicionamientos del cese que de manera efectiva las comunidades no tengan riesgos”, dijo.

Finalmente, las autoridades reconocen que se ha registrado constreñimiento y manipulación a las comunidades, lo que ha generado violaciones al cese al fuego.

Desde el Congreso de la República le pidieron al Gobierno hacer un balance durante los diálogos y evaluar el cumplimiento del cese al fuego bilateral que, para muchos, ha servido para fortalecer a estos grupos.

El senador Ariel Ávila considera que este tercer ciclo es clave, porque deberán tomarse decisiones contundentes que permitan determinar si se puede o no seguir avanzando con estos diálogos.

“Es un ciclo de balance y de apertura de un nuevo momento. Primero, hay que evaluar el cese al fuego bilateral, para muchos analistas las disidencias lo han usado para expandirse, fortalecerse militarmente y no para fortalecer las conversaciones y eso hay que evaluarlo y el Gobierno tendrá que tomar una decisión”, indicó.

De igual forma, solicitó definir un cronograma para lograr los primeros acuerdos con las disidencias de las Farc, para poder adelantar una posible implementación en lo que le resta de periodo a este Gobierno.

“Revisar la agenda y el cronograma, el 2024 es el año definitivo para el tema de la paz, si de aquí a diciembre no está resuelto el 80% de la agenda, va a ser imposible firmar en este Gobierno y por tanto coincidirá con un calendario electoral, lo cual saldrá muy mal. Y tercero, las hostilidades frente a la población civil hay que revisarlas, sobre todo lo que tiene que ver con extorsiones”, añadió.