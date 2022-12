Gobierno expidió decreto que reduce precio del SOAT hasta un 50%

El presidente Gustavo Petro firmó el decreto 2497, que establece la reducción en un 50% del precio del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para algunas categorías de vehículos.

Motos de bajo cilindraje, taxis, microbuses urbanos, motocarros, autos de negocios, servicio público urbano, buses y busetas y vehículos de servicio público intermunicipal serán las categorías que serán beneficiadas con este descuento.

La Superintendencia Financiera deberá publicar las nuevas tarifas para estos vehículos con un plazo de un día hábil luego de que se expida el decreto, es decir, el 19 de diciembre, los usuarios de estas categorías de vehículos conocerán el precio a pagar del SOAT.

El documento especifica que la atención asistencial para las personas que sufran un accidente o siniestro vial no se verá afectada, pues en caso de que los gastos superen los rangos estipulados, los costos serán asumidos por el ADRES.

"Tratándose del rango diferencial por riesgo, los servicios de salud que superen los trescientos (300) salarios mínimos legales diarios vigentes (slmdv) y hasta ochocientos (800) salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv), serán reconocidos por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES", dice el decreto.

El ministro de transporte Guillermo Reyes, envió un mensaje a las IPS que han expresado su preocupación por este decreto, asegurando que la atención será integral, además de anunciar que presentará denuncias penales contra las instituciones de salud que han participado en la falsificación de documentos del SOAT.

"Hoy les aviso que el lunes estaré en la Fiscalía presentando las denuncias de más de diez IPS, especialmente de la costa atlántica que han sido autoras de estas grandes afectaciones al SOAT y no vamos a permitir, no solo, que ningún colombiano abuse del SOAT, sino que no hayan colombianos que no tenga el SOAT vigente cuando esto ocurre", resaltó el ministro Reyes.

Además le pidió a las empresas aseguradoras autorizadas, que, luego de que se conozcan las nuevas tarifas del SOAT, expidan las pólizas del seguro.