La ministra Suárez explicó que las personas que puedan pagar estos servicios públicos podrán tener un descuento de hasta el 10% en la tarifa.

"En este aislamiento no cobrar servicios públicos no es un opción, porque no se nos puede olvidar que detrás de ese pago hay una cadena de la prestación del servicio de energía y gas. Se va a crear un esquema para que personas que puedan pagar, puedan subsidiar el pago de servicio públicos de otras familias que lo necesitan", manifestó la ministra.

"El Gobierno Nacional pone una linea de liquidez de cerca de 400.000 millones de pesos sobre esta medida de diferir el pago y lo estamos trabajando con todas las empresas electrificadoras operadoras", señaló.

Finalmente, María Fernanda Suárez hizo algunas recomendaciones para las regiones calurosas del país sobre el manejo del aire acondicionado y al respecto recomendó dejarlo a 22 grados para que haya un ahorro del consumo.

"Por ejemplo, el uso eficiente del consumo es importante. No dejar el aire acondicionado a 18 grados sino a 22, el uso eficiente del aire acondicionado reduce el 40% del consumo", puntualizó.