Gobierno intervendrá para controlar precios de medicamentos

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que no permitirá más presiones alrededor del tema del desabastecimiento o escasez de medicamentos, por lo que advirtió que el Gobierno intervendrá para controlar los precios en el país.

El funcionario, en el debate de la Comisión Primera del Senado de la República, afirmó que no pueden estar por encima de la gente los laboratorios.

“No más presiones, no los laboratorios por encima del estado, no los laboratorios por encima de las necesidades de la gente humilde, no los laboratorios por encima de un pueblo que sufre y que necesita la mejor atención, vamos a hacer que rebajen los precios, vamos a intervenir de acuerdo a la Constitución y la ley”, indicó.

Apuntó que "se intervendrá en los mercados y oligopolios, no para la gran mayoría, porque la gran mayoría de los medicamentos están ahí”.

Noticia en desarrollo...