Gobierno mantiene restricciones para fin de año en zonas de alta ocupación de UCI

El Gobierno Nacional emitió una circular a todos los alcaldes y gobernadores del país dando instrucciones para atender la difícil situación que se presenta en algunas regiones por la alta ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

A través de una carta enviada a los mandatarios locales por parte de los Ministerios del Interior y de Salud y que fue firmada por los viceministros Daniel Palacios y Alexander Moscoso, se imponen restricciones para lo que será esta semana de fin de año en todo el territorio.

Estas medidas se aplicarán en municipios y departamentos en donde la ocupación de camas UCI supere el 70%, 80% y 90%. Para las ciudades que superan el 70%, el Gobierno recomendó las siguientes medidas:

“Debido a la contingencia actual, quedan prohibidas la realización de cirugías no prioritarias, que no sean de carácter urgente y que no comprometan la vida, con el fin de no comprometer la capacidad hospitalaria y de UCI instalada actual”, indica el documento.

También se deberá imponer restricción de movilidad como pico y cédula, control de horarios y medidas de control del espacio público. Además, restricciones para adelantar reuniones públicas y privadas y regulación en el horario de los bares máximo hasta las 8:00 de la noche.

Para las ciudades que superan el 80%, hay recomendaciones adicionales:

Implementación del pico y cédula para todas las actividades comerciales y de bienes y servicios. Los hoteles y restaurantes están exentos de la medida.

Restricción de la movilidad desde las 8:00 de la noche hasta las 6:00 de la mañana a partir del 22 de diciembre y hasta el 04 de enero de 2021.

Restricción total de la movilidad los días 30 de diciembre a las 8:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana del 02 de enero.

Para las ciudades que superen el 90% de ocupación de UCI, las medidas son:

Restringir la circulación de personas y vehículos por vías y lugares públicos entre las 7:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, hasta el lunes 04 de enero.

Implementar medida de pico y cédula que está operando desde las 0:00 horas desde el pasado 22 de diciembre y hasta el 04 de enero de 2021, con el fin de reducir la movilidad de las personas en un 50%.

Prohibir todo tipo de reuniones públicas o privadas, eventos deportivos, recreativos, o culturales que generen aglomeración.

Restringir la movilidad desde las 0:00 horas del día 01 de enero y hasta las 0:00 horas del 3 de enero de 2021.

Asimismo, el Gobierno Nacional recomienda hacer un estricto seguimiento a la ocupación de las UCI en los territorios y reforzar las campañas educativas y de comunicación sobre las normas de bioseguridad que deben seguirse implementando.

Todas estas medidas deberán regir para departamentos y ciudades como Norte de Santander, Cúcuta, Pereira, Ibagué, Cali, entre otras que enfrentan una difícil situación por su elevado número de contagios.