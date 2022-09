Gobierno no tiene como prioridad la importación de gas: MinMinas

En un debate de control político, realizado en la Comisión Quinta del Congreso de la República a la ministra de Minas, Irene Vélez, destacó que este Gobierno no tiene como prioridad las importaciones de gas.

Este pronunciamiento se realizó después de conocer las preocupaciones que manifestaron los representantes citantes al encuentro.

A su vez la jefe de la cartera de Minas dijo que Colombia tiene una estabilidad energética debido a las reservas probadas en hidrocarburos para los próximos 8 años.

Según Vélez, en el país existen 207 contratos de exploración de gas. "Nosotros hemos reafirmado que hay unos contratos que ya están en explotación y por supuesto ya tienen derechos adquiridos, se van a respetar, tenemos además, más de 200 contratos que están en proceso de exploración y que se van a respetar y estos son los contratos a los que se les está dando la garantía jurídica como tiene que ser", indicó.

Por otro lado, la funcionaria destacó que el Gobierno Nacional busca frenar la explotación de yacimientos no convencionales en el país: "Nosotros estamos evaluando cuál es la viabilidad, la seguridad jurídica y económica de los pilotos de fracking para transformarlos en algo diferente por que en nuestro Gobierno le dijimos no al fracking, estamos comprometidos con lo que fue una propuesta de política. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar esa viabilidad, hay dos proyectos de fracking uno de ellos ya tiene licencia ambiental y sobre ese que es Kalé debemos encontrar algo diferente que hacer porque no queremos afectar a las comunidades, ni a la naturaleza de esta región".

Para tratar el tema de la explotación de yacimientos no convencionales que ha sido polémico en los últimos años, el Congreso citó de nuevo a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, para un debate en la comisión quinta del Senado este jueves.