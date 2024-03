Gobierno Petro anuncia subsidio de $225.000: cómo acceder y requisitos

Según informó el mandatario, este aumento entrará en vigencia a partir del ciclo de pagos número 5 del 2024 y se espera que beneficie a más de 500 mil adultos focalizados en Colombia Mayor que no cuentan con pensión y viven en condiciones de pobreza extrema. "Todo anciano o anciana mayor de 80 años sin pensión va a recibir una pensión del gobierno colombiano. Quisiéramos bajar la edad para comenzar en 75 o 72 años, pero no nos alcanza el dinero si no se hace la reforma pensional", sostuvo Petro.

Para el caso de los adultos menores de 80 años del programa, seguirán recibiendo los $80.000 por pago ($130.000 si se encuentran en Bogotá). Vale la pena recordar que los beneficiarios mayores de 90 años podrán solicitar que el subsidio le llegue a su domicilio, presentando el requerimiento ante las oficinas de SuperGiros, operador encargado de la entrega de los pagos a nivel nacional.