Gobierno Petro anunció reemplazo de jugoso subsidio que daba Duque

La iniciativa 'Jóvenes Propietarios', impulsada por el gobierno del entonces presidente Iván Duque para incentivar la adquisición de vivienda entre la población de 18 a 28 años, ha experimentado una transformación significativa bajo la nueva administración.

Ahora conocida como 'Generación FNA', esta estrategia mantiene su enfoque en proporcionar líneas de crédito con tasas preferenciales a jóvenes, pero con modificaciones sustanciales que buscan simplificar y ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda.

En una conversación con la ministra de Vivienda, Catalina Velazco, se confirmó que no se continuará con el programa 'Jóvenes Propietarios' durante el presente gobierno.

La ministra aclaró que dicho programa no ha sido implementado en los últimos 17 meses y no forma parte de las políticas ni del plan de desarrollo del ministerio para el 2024.

Ante la consulta sobre las asignaciones de créditos de vivienda para los ciudadanos en Colombia durante este año, la ministra compartió las perspectivas para el 2024, señalando cambios significativos y enfoques renovados para satisfacer las necesidades habitacionales de la población.

La jefe de la cartera explicó que "en el 23 no hubo ningún programa de jóvenes propietarios en el ministerio. No, no está en el plan de desarrollo, no está en el programa del ministerio".

Sin embargo, en su remplazo el actual Gobierno ha implementado el programa 'Generación FNA', con el que a través del Fondo Nacional del Ahorro les permiten a los jóvenes acceder a un crédito de vivienda, solo con un salario mínimo, también le ofrecen las tasas de interés más bajas del mercado con hasta el 0,7%.

Principales Cambios:



1. FNA como único otorgante:

Contrario a la práctica anterior de establecer convenios con diversas entidades bancarias, 'Generación FNA' concentra la otorgación de préstamos únicamente en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA). Esta simplificación busca agilizar el proceso y centralizar la gestión de estos beneficios.

2. Ampliación de oferta inmobiliaria:

Inicialmente limitado a créditos para vivienda nueva de interés social (VIS), el programa ha ampliado significativamente su oferta. Ahora abarca, tanto vivienda nueva como usada, ya sea de interés social o no VIS. Además, se extiende a opciones de crédito hipotecario y leasing habitacional, proporcionando una gama más variada de oportunidades para los jóvenes aspirantes a propietarios.

Estos ajustes reflejan un esfuerzo por adaptar el programa a las necesidades cambiantes del segmento juvenil, buscando ofrecer un camino más accesible y versátil hacia la propiedad de vivienda.