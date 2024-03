Gobierno Petro plantea acabar con subsidios para este grupo del Sisbén: habría millones de afectados

Hace algunos días, el presidente Gustavo Petro designó a Gustavo Bolívar como el nuevo director de Prosperidad Social tras la salida de Laura Sarabia de la entidad. Desde su llegada, el mandatario le encomendó una función muy importante y es enfocar los recursos hacia los más necesitados.

El presidente Gustavo Petro Urrego dio instrucciones claras sobre la gestión de Prosperidad Social, con un enfoque renovado en dirigir los recursos hacia aquellos más necesitados, particularmente los niños que no pueden trabajar y los adultos mayores cuyas familias enfrentan dificultades económicas.

Durante la presentación del nuevo director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, el presidente resaltó la necesidad de reformular los subsidios para garantizar que superen la línea de pobreza.

De esta manera pidió que se enfoque en “la madre, cabeza de menores de edad y que podría usar el dinero exactamente para nutrir sus hijos, porque esos niños no se pueden valer por sí mismos”, enfatizó Petro.

Grupos del Sisbén que no recibirían subsidios por cambios del gobierno Petro

Ahora bien, en entrevista en el podcast de María Jimena Duzán, 'A Fondo con María Jimena Duzán', Gustavo Bolívar habló sobre los retos de asumir este departamento y aclaró un gran cambio que se vendrá en el futuro y que afectaría algunos beneficiarios de algunos subsidios.

"Tenemos dos misiones muy importantes: una atacar la corrupción de raíz y el segundo hacer que toda la plata que no están encomendando que es mucha llegue a la gente más vulnerable", explicó Bolívar.

"Él me dice centremos los subsidios en los más viejos y en los niños que no tienen como mantenerse. Mantengamos las mamás, entreguémosles el subsidio a las mamás (por eso en el primer programa nosotros les vamos a transferir $500.000 que antes eran $160.000). Él dice con $160.000 no vamos a hacer nada".

Según Bolívar, uno de los programas que dará inicio a este cambio es el proyecto que lanzó el presidente, busca darle a los adultos mayores de 80 años que no tienen pensión hasta $255.000.

Sin embargo, al aumentar los subsidios para algunos grupos del Sisbén hará que cambie radicalmente los grupos que son beneficiarios.

"Se reduce la base. Vamos a tener un problema grave porque es que mucha gente va a dejar de recibir el subsidio, pero al de pobreza extrema le aumentamos en la cantidad. Estamos disminuyendo la cantidad de gente, pero limitándonos a que pobreza extrema, a que sea de mayor cantidad y calidad".

Es así que el nuevo director de Prosperidad Social explicó que el presidente quiere "focalizar los subsidios en la pobreza extrema. Hoy está en el Sisbén A y B, entonces los quiere mandar solo al A".

En cuando al grupo B, que sería uno de los afectados, Bolívar indicó que quiere hablar con ellos para hacer diferentes emprendimientos y darles herramientas para que trabajen y salgan adelante.

Hay que tener en cuenta que el Grupo B del Sisbén -que cuenta con 7 subgrupos desde el B1 hasta el B7, hasta el momento, puede acceder a los siguientes subsidios: Mi Casa Ya, Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Devolución del IVA e Ingreso mínimo garantizado.