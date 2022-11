Gobierno prepara regalo navideño a motociclistas: Quitará comparendos

Mucho se ha hablado de los motociclistas en estos últimos días, y ha sido por diversas razones, pero la más importante, es que serán beneficiados con el 50% de descuento con el valor total de SOAT que comenzará a regir en el 2023 sobre todo para aquellas motocicletas que tienen un cilindraje menor a 200 cc, que son las que circulan mayormente en Colombia.

Así las cosas, la estrategia que buscan implementar desde el Ministerio de Transporte, trata de un proyecto con el que buscan condonar los comparendos y multas de tránsito a aquellos motociclistas que recibieron estas sanciones por no tener el SOAT actualizado, pero entre junio y noviembre de este 2022.

El Gobierno habría argumentado que este beneficio se dará porque los conductores que usaron su vehículo sin portar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, no lo emplearon porque no tenían donde comprarlo, más no porque no lo hayan querido adquirir.

Según Guillermo Reyes, ministro de Transporte y que fue citado por un reconocido medio de comunicación nacional, la culpa no fue expresamente de los motociclistas que no compraron el SOAT, sino del Estado que no exigió a las empresas aseguradoras a cumplir con la norma de la expedición del documento.

Cabe recordar, que esta reducción en los precios del SOAT, tiene como principal objetivo que se llegue a una equidad de precios sobre todo en las motos de bajo cilindraje con lo que ha sido el aumento de la gasolina.

Además, esto lo que busca es frenar el fraude y la evasión, por eso se intensificarán controles para evitar que más los conductores que adquieran el SOAT. Asimismo, ya lo puede adquirir en puntos autorizados en todas las ciudades del país, o también lo puede pagar y conseguir vía Nequi.