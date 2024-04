Gobierno presentó proyecto que busca cambiar el nombre de la Fuerza Aérea Colombiana

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, radicó ante la Secretaría General del Senado de la República un proyecto que permite que, vía Congreso de la República, se pueda hacer el cambio del nombre de la Fuerza Aérea Colombiana a Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 5 de la Ley 2302 de 2023, a través del cual se adoptaban medidas para garantizar la integridad territorial en el ámbito espacial y se dictaban otras disposiciones.

Lea aquí: "Los grupos al margen de la ley no tienen derechos": gobernadora del Valle ante nueva disidencia

"Estamos detectando anomalías para generar operaciones militares, pero también para preservar el medio ambiente y, en este sentido, vamos hacia un crecimiento", manifestó el ministro Velásquez.

Recordó que la FAC tiene un centro espacial en la ciudad de Cali, en la base aérea Marco Fidel Suárez, a través del cual se tiene el control de los satélites.

Por su parte, el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, general Luis Carlos Córdoba, explicó que la institución a su cargo ha venido desarrollando desde hace cerca de 18 años, proyectos que tienen la orientación hacia el dominio espacial.

Lea también: 'Marlon Vásquez' de reclutador de menores y experto en carrobombas, a comandante del bloque 'Isaías Pardo'

El oficial dijo que, en este momento, se está viendo un crecimiento exponencial a nivel mundial en temas de comunicaciones, navegación y observación de la tierra, con múltiples aplicaciones.

"Se trata de un tema de capacidades y no solamente es cambiar el nombre de la FAC, pues el nombre no nos va a decir si se va a hacer o no la tarea, la tarea ya está en construcción y en desarrollo, y seguiremos adelante con el propósito de sacar este dominio espacial que es muy importante para el país" , puntualizó.

El presidente de la Comisión Primera del senado, Germán Blanco, destacó la importancia de materializar esta iniciativa ya que consideró que le permitirá al Estado la investigación en temas espaciales y, por ello, se le dará trámite prioritario al proyecto.