Gobierno reconoce preocupación por restricciones de exportación de vacunas anticovid desde Europa

A días de que inicie el proceso de vacunación masiva contra la covid-19 en Colombia, el presidente de la República, Iván Duque, reconoció que existe una preocupación por la eventual restricción de exportación del biológico desde Europa.

“A mí me preocupa cuando oigo cosas como la que oímos esta mañana y es restringir la exportación de vacunas desde Europa. Se ha visto una creciente restricción”, advirtió.

Dijo que “es un mensaje sumamente confuso que no ha ayudado a ver a otros países del mundo que tienen un gran poder económico, el hecho de adquirir 3 y 4 veces el número de vacunas de su población, porque eso distorsiona el mercado”.

En ese sentido, ratificó que la vacunación masiva iniciará el 20 de febrero como se había anunciado y que se espera vacunar a 35 millones de colombianos para alcanzar el 70% de toda la población y la denominada 'inmunidad de rebaño'.

“Eso naturalmente implica que los suministros se tengan según el cronograma, pero eso lamentablemente no depende de nosotros (...) tenemos un cierto nivel de confianza porque iniciaremos el 20 de febrero”, dijo.

Cabe recordar que luego de que circulara una noticia que aseguraba que las negociaciones de las vacunas de la covid-19 para Colombia habían tenido tropiezos debido a que los encargados no sabían inglés, el presidente Iván Duque aseguró que dichas versiones eran falsas.

“Noticia falsas que decían que los acuerdos no existían, que el equipo de profesionales no hablaba inglés, que no se tenía dominio sobre proceso de negociación y que no se tenía asegurada el resto de la población”, destacó.

Duque agregó que han demostrado que los contratos están y se han comprado vacunas para 35 millones de colombianos.

Sobre dicha información, la farmacéutica estadounidense Pfizer desmintió los rumores y dijo que las conversaciones alrededor del acceso a la vacuna se han mantenido de manera directa y constructiva con el Gobierno Nacional.