Gobierno reglamentará contratación de personas vacunadas contra la covid-19 e incapacidades 

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció que en las próximas horas el Gobierno nacional reglamentará el trámite de las incapacidades médicas y las pruebas PCR que se puedan presentar por contagios de la covid-19.

El ministro Cabrera apuntó que además se está estudiando la exigencia del carné de vacunación anticovid, que podrán realizar los empleadores a los trabajadores que busquen una oportunidad laboral.

“Lo más importante es el llamado de atención a todos los colombianos para que tengan su esquema de vacunación porque es una responsabilidad social y estamos en las próximas horas entregando una circular del ministerio de trabajo indicando a los empleadores para exigir todos los esquemas de vacunación”, manifestó.

El funcionario anticipó que de la mano del Ministerio de Salud, se analizan los lineamientos que se deberán tener en cuenta los usuarios, las EPS e IPS.

“Cualquier trabajador que sea contagiado, automáticamente con la certificación médica genera la incapacidad, por lo tanto debe realizar aislamiento obligatorio con incapacidad”, dijo.

En ese sentido, Cabrera aclaró que también se tienen unas condiciones especiales con las personas asintomáticas.

“Si una persona convivió o está cerca con una que es positiva de covid-19, pero no tiene síntomas, automáticamente se le debe generar la prueba no importa la edad y de esta manera, si resulta positiva o negativa se toma la decisión del aislamiento obligatorio”, señaló.

Resaltó que la incapacidad de las personas deben pagarlas el sistema, las ARL y las EPS.

El ministro explicó que para la firma de contratos no se puede exigir la prueba PCR, "pero sí le estamos pidiendo que tenga en cuenta la vacunación".

“Prácticamente lo que buscamos es que todos tengan su esquema de vacunación obligatorio y eso es lo que estamos reglamentando, porque si estamos pidiendo para actos públicos tener el esquema de vacunación, estamos en la obligación de implementarlo en todas las actividades de igual manera”, apuntó.

“Le exigimos a las personas que deben estar vacunadas para entrar a ciertos sitios, pero el trabajador al interior de la empresa no lo tiene, no se entiende, por lo que le estamos diciendo que debe tenerlo, no con la obligatoriedad constitucional, pero diciéndole que deben tenerlo'', sostuvo.

El funcionario señaló además que se hace un llamado a los empresarios a implementar todas las medidas preventivas para evitar contagios masivos en las empresas.

“Instamos a todos los empleadores del país a que utilicen las herramientas expedidas por el Ministerio de Trabajo, lo que significa trabajo flexible, utilizar todas las modalidades como trabajo remoto en casa, con el objetivo de realizar su actividades y en los casos que no se puedan realizar, las acciones estarán enfocadas en las medidas de bioseguridad que ha expedido el Ministerio de Salud”, puntualizó.