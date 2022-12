Gobierno retira del cargo a gobernadora de Arauca, Indira Barrios

A través del decreto 2593 del 23 de diciembre del 2022 y firmado por el ministro del Interior, Alfonso Prada, el Gobierno determinó retirar de su cargo a la gobernadora encargada de Arauca, Luz Barrios Guarnizo.

”Declarar la vacancia definitiva del cargo de gobernadora del departamento de Arauca por abandono injustificado del cargo de la gobernadora encargada, la doctora Indira Luz Barrios Guarnizo”, señala el decreto conocido por RCN Radio.

Añade la determinación, que “como consecuencia de lo anterior, retirar del servicio a la doctora lndira Luz Barrios Guarnizo”, quien para la fecha era la gobernadora (e) del departamento.

El proceso con el cual el Gobierno determinó apartar de su cargo a Barrios, inició el pasado 24 de noviembre, bajo el decreto 2305, cuando se conoció del viaje realizado por la funcionaria, sin autorización a México, el 16 de octubre de este año.

El viaje habría durado cinco días, sin embargo, las alarmas se encendieron por las dudas que generó en la región la ausencia de la funcionaria en medio de la presencia de grupos armados en el departamento y el alza en las cifras de homicidios.

Barrios habría justificado su salida del país, señalando que atendió “asuntos de índole personal”, dándose auto permiso, sin consultar a la Asamblea del departamento, ni al Gobierno nacional.

Al tiempo, señaló que la Procuraduría, “ha estimado que el uso de licencias ordinarias no remuneradas o de vacaciones por parte de los gobernadores para salir del país no requiere o no exige a estos funcionarios tramitar una autorización ante el Ministerio del Interior, salvo que se trate de una misión oficial".

La determinación de apartar de su cargo a Barrios, también hace referencia al gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien también habría salido del país sin autorización en 2021.

”COMPULSAR COPIAS al Ministerio del Interior para que, en el marco de sus competencias, adelante las actuaciones pertinentes, con respecto a los hechos expuestos por el abogado lnocencio Meléndez Julio, relacionado con la conducta del señor Nerthink Mauricio Aguilar -Gobernador de Santander”, señala la determinación.

También le solicitó a Migración Colombia, entregar detalles que confirmen si Aguilar también salió del país desde el 10 de julio de 2021 hasta el día 16 de julio de 2021 con destino a la ciudad de Cancún, México.

Por ahora ninguno de los dos funcionarios se han pronunciado al respecto.