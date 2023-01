Gobierno se anticipó con el anuncio de cese al fuego con el ELN, afirman sectores políticos

En Antioquia hubo varias reacciones luego de la aclaración este martes de la guerrilla del ELN de que el cese el fuego bilateral, anunciado por el presidente Gustavo Petro, no se ha discutido con la delegación negociadora de paz.

El representante a la Cámara por Antioquia, Juan Espinal, opinó que al ELN al parecer “no le conviene ni le interesa la Paz de Colombia”, por lo que le pidió al presidente toda la fuerza del Estado contra sus integrantes.

"Presidente Gustavo Petro: no es de analizar si va a tomar acciones militares en contra de este grupo armado al margen de la ley. Tome las acciones pertinentes, no ponga en riesgo la seguridad del Estado, la integridad de todos los habitantes de este país y no ponga en riesgo su tal proceso de la paz total", manifestó el representante.



A su turno, Germán Valencia, profesor de Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, expuso que es un gesto del Gobierno Nacional para generar tranquilidad económica y en la población.

"Lo que le llama la atención al ELN es que lo haya tomado como una decisión del Gobierno y no como una decisión que habían tomado y puedan tomar ellos", dijo.

"Creo que el Gobierno se adelantó como una manera también primero de alegrar a los colombianos, segundo como una manera de mostrar los avances en la 'paz total'. Tercero, como una confianza que se tiene con el ELN. Lo más seguro es que en estos días cuando se reactiven los diálogos, que van a ser en México, y digan vamos a negociar esto como primer punto y lo establezcan", explicó el analista.



A las reacciones se sumó también el exalcalde de Medellín y excandidato a la Presidencia, Federico Gutiérrez, quien calificó como grave que “ya el Gobierno tiene maniatada a la fuerza pública y la población civil está indefensa. No solo es improvisación, es la entrega del país a los grupos criminales”.



Texto por: Danilo Arias y Melissa Álvarez