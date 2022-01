Gobierno se demoró mucho en condenar abusos y en ofrecer una reforma policial: HRW

El investigador a cargo de Colombia de la ONG de Derechos Humanos Human Right Watch, Juan Papier, señaló que la reforma policial tramitada por el Gobierno no toca los temas realmente neurálgicos que tiene Colombia.

En diálogo con RCN Radio, el experto mencionó que “en nuestro informe evidenciamos que está aumentando la violencia por parte de los grupos criminales y armados en diferentes zonas del país. Nos preocupa Arauca, Nariño, Cauca, Putumayo y Chocó”.

“El reclutamiento de menores ha sido muy alto, el desplazamiento de más de 70 mil colombianos. Más de 40 mil confinados en el Chocó. Es muy preocupante y nos lleva a momentos difíciles del país previos al descenso de la violencia que vimos con el acuerdo de paz”, agregó.

Asimismo, afirmó que “la respuesta del Gobierno en relación con el paro nacional no ha estado a la altura. El presidente Iván Duque se demoró mucho tiempo en condenar los abusos policiales, en ofrecer una reforma policial y la reforma policial que han propuesto no toca los temas neurálgicos, no toca los temas claves”.