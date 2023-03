Gobierno suspende polémico proyecto de construcción de base militar de EE.UU en Isla Gorgona  

En medio de una audiencia pública en el Congreso, que fue citada por la representante Jennifer Pedraza, la ministra de Ambiente, Susana Mohamad, informó que el proyecto mediante el cual se pretende instalar lo que sería una base militar de Estados Unidos en la Isla Gorgona, ubicada en el Pacífico colombiano, fue suspendido mientras se escuchan las voces de las comunidades y de los académicos, para luego tomar una decisión sensata.

“Está construcción tenía que empezar en noviembre, en este momento no ha iniciado porque precisamente el Gobierno Nacional decidió escuchar todas las posiciones, además agradece a los activistas ambientales, científicos y todas las personas interesadas en Gorgona como patrimonio nacional sus observaciones”, indicó la funcionaria.

Este proyecto, que ha generado polémica por el impacto ambiental que generaría en la isla, tiene cuatro componentes: un muelle de 170 metros, una torre de comunicación con un radar en el Cerro La Trinidad (localizado en el punto más alto de la isla, a unos 330 metros sobre el nivel del mar), Una estación de guardacostas de tercer nivel y un tanque de almacenamiento de 5.000 galones de combustible.

“Lo que hemos hecho es garantizar el Acuerdo de Escazú, detener el proyecto hasta que podamos tomar una decisión mejor informada luego de escuchar todos los puntos de vista, desde noviembre llevamos más de 36 reuniones escuchando cada una de las observaciones. El Gobierno no ha tomado una decisión final y esta audiencia nos sirve para terminar de escuchar”, añadió Mohamad.

Así mismo, informó que se ha instalado una mesa con la vicepresidenta Francia Márquez y las comunidades negras del Pacífico, teniendo en cuenta que son quienes mayoritariamente habitan en la Isla.

“Hay que hacer el análisis completo: técnico, jurídico, contractual y social y tomar una decisión balanceada, también con la información detallada y definida. En lo que sí puedo comprometerme es que daremos respuesta a cada una de las inquietudes”, manifestó la alta funcionaria del Gobierno.

En el debate se escucharon voces enérgicas como la del exsenador Jorge Robledo, quien señaló que Colombia no puede poner los intereses norteamericanos, por encima de la soberanía nacional.

“Las Fuerzas Armadas de todos los países mundo se crean para defender los intereses de la nación respectiva, cuando aquí nos ponen un radar militar americano no están defendiendo los intereses de Colombia, que no nos traten de bobos. Con la guerra no se juega, Estados Unidos que haga sus guerras pero que no nos metan en las guerras de ellos”, dijo el presidente del Partido Dignidad y Compromiso, quien instó al presidente Gustavo Petro a reversar la decisión.

También habló el primer ministro de Ambiente que tuvo el país, Manuel Rodríguez Benjumea, quien cuestionó que la licencia ambiental concedida por Anla para la ejecución de esta iniciativa “tiene una cantidad de vacíos y aberraciones, porque no se hizo un estudio ambiental de alternativa, no se hizo consulta previa y la licencia se otorgó en 29 días y un 31 de diciembre, eso nunca se había visto y menos con un asunto tan delicado”.