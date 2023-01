Gobierno y ELN acuerdan reunión extraordinaria en Caracas antes de segundo ciclo de diálogo

En medio de la crisis que vive la mesa de diálogos con la guerrilla del ELN y el Gobierno, el próximo 17 de enero se llevará a cabo una reunión extraordinaria entre las partes en Caracas, Venezuela, antes del segundo ciclo de diálogos.

La reunión ya había sido solicitada por el Gobierno Nacional a la delegación del ELN tras la negativa de esa guerrilla de sumarse al anuncio de cese del fuego bilateral por parte del presidente Gustavo Petro el 31 de diciembre antes de la media noche.

Lo anterior, se da en medio de la crisis que vive la mesa de diálogos con esa guerrilla, pues el máximo jefe del Ejército de Liberación Nacional, Antonio García, afirmó que no comparten la propuesta de “paz total” del presidente Gustavo Petro.

En una entrevista al medio digital Al Carajo.org, García aseguró que cualquier impase que suceda fuera de la Mesa, como el acontecido con el decreto de tregua bilateral que no fue consultado con el ELN, “debe ser tratado dentro de la formalidad pactada, no se puede pretender que el ELN cumpla o asuma compromisos de cumplimiento si no participó en su construcción”.

Añade que ese es “el ABC en teoría de negociación o resolución de conflictos. Vamos a conversar sobre la situación creada por el Gobierno, sobre la cual no tenemos ninguna responsabilidad, no fue creada por nosotros, más bien somos víctimas”.

A la pregunta de cuál es la salida a este impase en los diálogos que se iniciaron en Caracas , Antonio García dice que “es una respuesta que debe dar el Gobierno, pues nosotros aún no hemos discutido y pactado este asunto en la Mesa con el Gobierno”.