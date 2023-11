Golpe al bolsillo de los conductores: habrá importante aumento y afectará a los distraídos

A poco tiempo de comenzar un nuevo año, también se inicia a especular los servicios y bienes que subirán de precio para el 2024. Y es que, indudablemente, con el aumento del salario mínimo, la mayoría de estos productos tendrán un alza.

Algunos de los servicios y bienes que subirán de precio son:

Peajes

Soat

Cuota moderadora de las EPS

Aportes a pensión

Seguros médicos

Algunas mulas de tránsito

ICA

Tarifa de buses intermunicipales

Derechos notariales Servicios públicos

Arriendos

Una de las preguntas más comunes de los conductores del país es sobre si habrá un aumento en las infracciones de tránsito para el 2024.

Lea también: ¿Cómo sacar un carro o moto de los patios de forma virtual?

Aumentará el precio de las multas de tránsito en Colombia

Luego que se conozca el aumento del salario mínimo para este 2024, también se conocerá los bienes y servicios que subirán de precio.

Las multas de tránsito son una de las cosas que subirán de precio, no obstante, según el director de Fededesarrollo Luis Fernando Mejía, desde el 2022 las infracciones de tránsito ya no están indexadas al salario mínimo, es decir que su valor no subirá dependiendo del porcentaje en que se incrementó el salario.

Ahora bien, de acuerdo con el funcionario, el aumento depende del dígito de inflación pública del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Con esto se busca cuidar el poder adquisitivo del salario mínimo que recibirá los colombianos.

De interés: Estas son las pantallas para carros que le podrían sacar una multa

De acuerdo con las proyecciones del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, esta cifra de inflación puede terminar por encima del 9% para este 2023.

Teniendo esto en cuenta para saber de cuánto será el aumento de las multas de tránsito, primero se debe conocer la Unidad de Valor Tributario, UVT, la cual se ajusta según la variación del índice de precios al consumidor comprendidos entre el 1 de octubre del año pasado. Para el 2023 esta se fijó en $42.412 pesos.

Al comenzar cada año el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN debe publicar cada 1 de enero el valor en que se fijó el UVT.