Golpe a mafias que manejan productos agropecuarios de contrabando

El Instituto Colombiano Agropecuario informó que, junto con el Invima, la Dian y la P0licía Fiscal y Aduanera fueron incautados $204 millones en productos agropecuarios de contrabando, por medio de los operativos realizados en el último mes contra la ilegalidad en el sector agropecuario.

El ICA indicó que en Nariño, municipio de Ipiales, en un registro aduanero se decomisaron diez toneladas de remolacha, por valor de $9 millones, que no contaban con los documentos soportes para su ingreso y comercialización. Igualmente, mediante labores de control adelantadas en el municipio de Tangua fueron retenidas diez toneladas de limón, avaluadas en $23 millones.

En inspecciones realizadas en Becerril, corregimiento de La Florida, en Cesar, conjuntamente con el ICA, las autoridades aduaneras lograron la aprehensión de once bovinos, por un valor de $15 millones, por no tener las guías sanitarias de movilización para su transporte por las vías del país.



Así mismo, en Tauramena, Casanare, en acciones de control aduanero en predio pecuario fueron detenidos 33 bovinos, por un valor de $40 millones, por no contar con los documentos soportes para su tenencia. También, en Cundinamarca, municipio de Buitama, 32 bovinos, avaluados en $45 millones, fueron aprehendidos en inspecciones aduaneros en predio pecuario.



En el municipio de Riohacha, La Guajira, en labores de patrullaje, las autoridades decomisaron dos toneladas de pescado, sin los documentos sanitarios requeridos para su comercialización, avaluadas en $28 millones.



Por su parte, en Cúcuta, Norte de Santander, fueron incautadas 21 toneladas de yuca, por un valor de $15 millones.



En Arauca, en el sector de “Media Agua”, en labores de control coordinadas con la Armada Nacional, los uniformados decomisaron 210 kilos de carne y 457 kilos de queso. Los productos están avaluados en $12 millones.

En el Valle del Cauca, once unidades de alimentos perecederos (queso, atún, chocolate) fueron incautados en acciones de control aduanero adelantadas en puesto de control y establecimiento comercial, avaluados en $17 millones.



Durante el último mes, en los puestos de control articulados en Cesar, La Guajira y Arauca, las autoridades inspeccionaron 187 vehículos que transportaban 2.764 animales.