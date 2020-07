Grandes aerolíneas no participarían en pruebas piloto de reapertura en Colombia

Aerolíneas grandes y con rutas de alto flujo de pasajeros no estarían interesadas en realizar pruebas pilotos con vuelos nacionales, aseguran con preocupación desde Cotelco en Risaralda.

Paula Andrea Arango, directora ejecutiva de Cotelco en Risaralda, aseguró que en la realización de una reunión con Anato y las aerolíneas del país, éstas manifestaron los puntos en contra de abrir nuevas rutas para pruebas pilotos, argumentando que con ello no garantizan el flujo de ingresos, lo cual urge en estos momentos para mantener a flote las compañías.

Lea también: "Descuento que pagan funcionarios públicos es inequitativo": Asonal por impuesto solidario

“En medio de un webinar, las aerolíneas fueron claras y dijeron que no van hacer pilotajes, porque no les sirve, al requerir caja y estar listas para una reapertura. Avianca, Latam y Copa Airlines, manifestaron que no realizarían pruebas pilotos, porque además montar una nueva ruta demanda primero un estudio y una logística y no tiene sentido volar a pérdida, porque se debe garantizar que los vuelos tengan una representativa demanda”, aseguró la directora ejecutiva de Cotelco en Risaralda.

De otro lado, como un chiste del Gobierno Nacional calificó Arango, la prueba piloto de vuelos nacionales que empezó esta semana en el país, argumentando que no hay mayor impacto en un recorrido tan corto como Bucaramanga y Cúcuta.

Precisó la funcionaria que, aunque es respetuosa de las decisiones que ha adoptado el Gobierno Nacional en medio de la pandemia, no comprende la razón de ser de la prueba piloto para reinicio de vuelos domésticos en el país, teniendo en cuenta que el recorrido Bucaramanga- Cúcuta se puede hacer vía terrestre y en poco tiempo, por lo cual su impacto para la economía de los hoteleros y las mismas aerolíneas es casi que nulo.

Pilotaje Aeropuerto de Pereira

Así mismo, el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira avanza en los diálogos con otras terminales aéreas del país para la realización de pruebas piloto que puedan reabrir las operaciones desde la capital de Risaralda.

Le puede interesar: Falta de plata por la pandemia baja consumo de carne y leche: ganaderos de Risaralda

Francisco Valencia, gerente del Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, anunció que van viento en popa los preparativos con el Aeropuerto Internacional José María Córdoba ubicado en el municipio de Rionegro - Antioquia y también se están adelantando diálogos con los aeropuertos de Cartagena y el de Lebrija, en Bucaramanga, procesos que deben contar con la aprobación de la Aeronáutica Civil.