Gremio de las IPS advierte que están a punto de entrar en crisis financiera

A punto de vivir una enorme crisis financiera se declararon algunas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en el país, tras las deudas que siguen acumulando las EPS con estas entidades a nivel nacional.

El director de la Unión de IPS de Colombia, Jorge Toro señaló que están a días de entrar en un grave problema económico, que pondría en riesgo la atención en salud de los colombianos.

“Estamos a días de entrar en crisis, la cartera en el último semestre se empeoró en un 34%, hoy no hay flujo de caja, hay EPS que desde diciembre no nos están girando, así que la situación financiera es difícil y el argumento de ellos es que no tienen recursos”, señaló.

El anuncio lo realizó en el marco del Foro de la situación financiera de las IPS y su futuro en el sistema de salud, liderado por la representante a la Cámara, Olga Lucía Velásquez y el senador Wilson Arias.

“Es un argumento que no entendemos porque el director de la Adres nos dice que les está girando la compensación pero nos dicen que no han pagado los Presupuestos Máximos por lo que la tesis de ellos es que no tienen recursos”, apuntó.

Destacó que las cifras siguen siendo diferentes desde diferentes entidades lo que hace muy difícil que se reconozca la deuda.

“En cifras oficiales nosotros tenemos una cartera de 30 billones de pesos, pero las deudas registradas por la Supersalud y la Contraloría son 11 billones de pesos, por lo que la diferencia es muy grande, por lo que estamos diciendo que paguen esos 11 billones de pesos mientras resolvemos y nos ponemos de acuerdo con el resto de la deuda”, manifestó.

Por su parte, el director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Juan Carlos Giraldo, señaló que esperan que el actual Gobierno les dé una respuesta al plan extraordinario de liquidez para saber si por allí se van a lograr unas soluciones estructurales.

“Nosotros tenemos un reporte de cartera semestral el último es con corte a junio del 2023 que suman de 16 billones de pesos en las 207 IPS, con un 52% de Carter vencida donde cerca de el 70% de esa cifra es adeudada tanto por EPS activas como por liquidadas”, sostuvo.

La Superintendencia Nacional de salud señaló que las deudas reportadas por las EPS como por Gestores farmacéuticos vigentes es de más de 13 billones de pesos sin tener en cuenta el déficit de las reservas técnicas.