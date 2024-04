Gremios de energía piden que sean nombrados de manera urgente miembros de la CREG

Los gremios ANDESCO, ACOLGEN, ANDEG, ASOCODIS, NATURGAS y SER COLOMBIA, a través de un comunicado expresaron su preocupación por la situación actual de los embalses que se encuentran en el nivel más bajo en 20 años y los diferentes riesgos que actualmente hay para la prestación del servicio de energía a nivel nacional.

“Las lluvias todavía no se han sentido en el territorio colombiano y no sabemos cuándo pueden iniciar. Entonces, como siempre lo hemos dicho, hay que estar muy atentos, no hay que bajar la guardia y le hacemos un llamado respetuoso al gobierno para que revise todas las medidas que tiene que tomar”, dijo Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen.

De acuerdo con este sector, es fundamental nombrar en firme los miembros de la CREG, ya que con el quorum se podrán tomar las medidas regulatorias requeridas se analicen y tomen a través del cuerpo colegiado apropiadamente conformado para ello y cumpliendo con las funciones asignadas a esta institución del sector.

“La definición y garantía del quorum de este organismo técnico permitirá contar con decisiones analizadas y consolidadas por un equipo multidisciplinario que considere todos los aspectos relacionados con la expedición de la regulación y así poner a operar de manera integral y oportuna las medidas requeridas”, sostiene el documento intergremial.

Asimismo, agrega que es fundamental que los colombianos hagan un uso racional de la energía, lo anterior teniendo cuenta que se ha tenido un incremento del 8% de la demanda.

Finalmente, agrega que la situación financiera crítica para los comercializadores de energía no ha culminado, por lo que es necesario retomar los planteamientos de profundizar los mecanismos de financiamiento y alivios como el propuesto sobre la opción tarifaria para beneficio de los usuarios.