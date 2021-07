Gremios piden que nueva jornada de protestas no afecte derechos de los ciudadanos

Los gremios empresariales aseguraron que las afectaciones económicas que dejan las jornadas de movilizaciones en el territorio nacional son incalculables.

Los representantes del sector, señalaron que se debe garantizar la protesta, sin que ello afecte los derechos de los ciudadanos que no hacen parte de estas manifestaciones.

El director de Fenalco Bogotá y Cundinamarca, Juan Esteban Orrego, aseguró que “desde el comercio llamamos a la responsabilidad y a evitar salir a cualquier tipo de aglomeración. Vemos como la ciudad apenas empieza a recuperarse de un número de días interminable donde estábamos viendo una gran cantidad de muertos”.

El directivo manifestó que “hasta ahora llevamos tres o cuatro días por debajo de las 500 muertes. Si hay aglomeraciones, pues muy probablemente, en una o dos semanas, vamos a ver que nuevamente estos números se disparan”.

“La afectación al comercio y a la economía de la ciudad es incalculable, no son solo los $50.000 millones que se dejan de producir en Bogotá, cada que hay un día de paro. Sin tener en cuenta el vandalismo y los saqueos a los diferentes establecimientos comerciales. Sino que también, son muchas las personas que día a día van perdiendo su empleo”, agregó.

“Esto sin hablar, de que muchos viven del diario, de lo que pueden hacer y producir en un día. Cuando se presentan marchas pues no pueden producir, y eso significa que son más y más familias aguantando hambre”, dijo.

Por su parte, la directora de Amcham Colombia, María Claudia Lacouture, indicó que “el Día de la Independencia debe ser la oportunidad para reafirmar el compromiso de todos los colombianos, por construir un país mejor, respetando la diferencia y sin acudir a las vías de violencia”.

Adicionalmente, el presidente de la SAC, Jorge Bedoya, mencionó que “esperamos que se realice esta jornada de movilizaciones con total apego a la constitución y a la Ley de nuestro país”.

“Que sean pacíficas (las marchas), que no se genere ningún tipo de violación y vulneración de los derechos de los ciudadanos, tanto de aquellos que van a salir a las calles como también los que no están de acuerdo o qué simplemente no quieren salir a protestar”, aseguró.

Bedoya concluyó que “no se den actos de vandalismo o de violencia contra los servidores públicos ni mucho menos contra los bienes que están al servicio de los ciudadanos. De igual manera, que no vayan a bloquear las vías, que vulneren los derechos de los ciudadanos como al trabajo, a la movilidad y a la alimentación”.