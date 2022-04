Gustavo Bolívar, de dar cascos a la Primera Línea a pedir que no salgan a marchar

Avanza una nueva jornada de manifestaciones en Bogotá y algunas ciudades principales del país, cuando se cumple un año del estallido social en Colombia.

En medio de las marchas, se dio a conocer un nuevo video en el que aparece el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar pidiendo a los jóvenes no salir a las calles a manifestarse, ya que podría afectar una eventual victoria del candidato presidencial, Gustavo Petro.

“Por todos los medios le estamos pidiendo a los jóvenes, y si me escuchan lo vuelvo a hacer, para que por favor mañana (jueves) no salgan a celebrar este aniversario, un aniversario amargo además porque el balance de las víctimas es aterrador”, aseguró Bolívar.

Las declaraciones del congresista se registraron en una de las plenarias del Senado de la República, este miércoles 27 de abril.

“Nosotros vamos punteando en las encuestas, no somos torpes para generar mañana disturbios, para darle papaya al Gobierno de que se amplíe de repente esa chispa, se encienda de nuevo y les demos la oportunidad, hasta incluso, de aplazar las elecciones. Nosotros somos los más interesados en que no salgan los jóvenes, les pido, casi que les ruego que no den papaya, que no salgan mañana, que aplacen ese aniversario y celebren el 7 de agosto en la Plaza de Bolívar sin ESMAD”, añadió.