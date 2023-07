Gustavo Bolívar responde a Marbelle: "es una mujer bastante ignorante"

Gustavo Bolívar responde a Marbelle

Gustavo Bolívar estuvo en una entrevista con Vicky Davila, en el canal de YouTube de Semana, donde fue cuestionado sobre varios temas sobre su candidatura a la Alcaldía de Bogotá, entre ellas la dura respuesta de Marbelle en Twitter.

Sobre esto, Bolívar le dijo “no soy mujer, no soy gay. Si lo fuera estaría muy orgulloso y lo diría de frente. No soy gay, nunca he tenido una relación con otro hombre”, expresó en un inicio.

De igual forma, Bolívar lanzó una pulla a Marbelle y le dejó un fuerte mensaje. “Respeto lo que diga Marbelle, que es una mujer bastante ignorante y que no conoce mucho la política”, indicó.

El candidato no llevó la polémica más lejos y habló sobre sus propuestas a la Alcaldía y aseguró a todos los ciudadanos que no va a mentir en sus propuestas y que nunca se robaría ni un peso.

"Nunca les robaría un peso, no vine a la política a robar, lo he demostrado con mi vida, con mi coherencia, nunca me han visto en un escándalo de corrupción", aseguró Bolívar.

"Van a encontrar en mí una persona que en cuatro años va a dejar la ciudad debidamente estructurada para que sea una de las mejores del mundo", enfatizó.