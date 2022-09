Gustavo Petro se refirió a las marchas en su contra: les reconoció algo

Y es que el reporte del ministro del Interior, Alfonso Prada, sobre la seguridad en las marchas es contundente: “Este Gobierno y la Policía Nacional, estuvimos haciendo un paneo con todos los comandantes regionales y logramos recibir un informe detallado que nos da mucha tranquilidad”, añadió.

Prada afirmó que son respetuosos del derecho a la protesta y reiteró que el Gobierno trabajará para garantizarla, pero reconoció que hubiese sido deseable que los ciudadanos esperaran un poco más para ver los resultados de la administración del presidente Petro.

“Hubiéramos deseado que esperaran un poco más para que pudiéramos dar más resultados, pero simplemente respetamos el derecho de la gente a protestar. En un mes y medio no es mucho que lo que haya que hacer para protestar, pero cada uno hace las valoraciones que estime y la oposición ha considerado que es prudente casi que no dejarnos empezar para protestar, pero no hay problema, lo entendemos”, sostuvo.