Habitantes de zona fronteriza en La Guajira están cansados del paso masivo de migrantes

Alrededor de 200 migrantes venezolanos provenientes de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena; y otros 100 que permanecen en La Guajira cruzan poco a poco la frontera gracias al corredor humanitario que se habilitó por parte de las autoridades migratorias para que los extranjeros puedan regresar a su país.

Los venezolanos llegaron desde la noche de este miércoles en diversas caravanas, luego de recorrer caminando varios kilómetros a lo largo de la región Caribe y en este momento permanecen en las calles de ciudades como Riohacha y Maicao, esperando la autorización para avanzar hacia su destino.

“Con nosotros vienen varios niños cuyas edades no superan los 13 años y que ya están muy cansados y enfermos; hemos tenido que caminar tres días sin descansar sabemos la situación que hay en el país por el coronavirus, pero no tenemos garantías para estar acá, a muchos no nos han brindado ayudas humanitarias y hasta nos han sacado de las piezas donde pasábamos las noches”, manifestó uno de los ciudadanos venezolanos.

La situación mantiene preocupados a los habitantes de varios municipios del departamento, considerando que los migrantes se movilizan por las calles, muchas veces sin tomar en cuenta las medidas de bioseguridad requeridas por las autoridades sanitarias.

“Estamos bastante preocupados porque la última vez que pasaron migrantes, los buses llegaron a las 5 de la mañana y el últimos bus pasó ya en horas de la tarde; aminaban por el pueblo, llegaban a las tiendas y eso no está bien porque hay personas que nos hemos cuidado para que no nos llegue el COVID-19 y no es justo que pasen esas personas por acá que no sabemos qué condiciones sanitarias llegan”, dijo Ricci Deluque, líder del corregimiento de Paraguachón.

Esta es la tercera vez en medio de la pandemia, que se habilita este punto de la frontera para que migrantes venezolanos puedan regresar a su país.